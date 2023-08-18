The New Yorker: Ілон Маск міг повністю демонтувати український зв'язок через Starlink

Маск міг повністю демонтувати український зв'язок, пише The New Yorker.

Про це розповіло троє анонімних осіб, причетних до впровадження Starlink в Україні.

"Ми почали трохи панікувати. Маск міг вимкнути зв'язок в будь-який момент. І це могло мати реальний оперативний вплив на українців", – розповів урядовець міністерства оборони США.

Спочатку ніхто і не думав про вплив, який потенційно може бути у Маска. У перші місяці повномасштабного вторгнення в Україну вдалося передати тисячі одиниць обладнання Starlink.

Маск спочатку демонстрував беззастережну підтримку Україні. Але згодом його компанія SpaceX стала висловлювати різноманітні сумніви.

"Ми не у змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", – написав директор SpaceX із державних продажів у листі до Пентагону у вересні минулого року.

Самого Маска почало турбувати, що його технологію використовують для ведення війни. На конференції в Аспені він навіть висловив підтримку російському президенту володимиру путіну і заявив про необхідність переговорів.

Рід Хоффман, який разом з Маском заснував PayPal, припустив, що той "клюнув на наживку путіна разом із гачком, ліскою та грузилом".

Українські військові, які просувалися на півдні, одного дня втратили зв'язок.

"Ми перетнули цей рубіж, і Starlink перестав працювати. Зв'язок перервався, підрозділи були ізольовані. Командирам доводилося виїжджати на поле бою, щоб бути в радіусі дії радіозв'язку, ризикуючи собою. Це був хаос", – розповів один з військових.

Інший учасник бойових дій розповів, що його "розбудили десятки дзвінків, в яких йшлося про те, що вони втратили зв'язок і повинні відступити".

Підрозділи в Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях мали проблеми зі зв'язком.

Американські та українські посадовці вважають, що SpaceX свідомо обмежила геозони.

Щоб розв'язати проблему, провели серію зустрічей.

Пентагону треба було підписати контракти зі SpaceX. Там боялися, що Маск захоче вимкнути зв'язок.

"Для нас це був своєрідний спосіб зафіксувати послуги по всій Україні. Це могло б принаймні запобігти тому, щоб Маск взагалі вирубить вимикач. Я дійшов висновку, що він почав нервувати через те, що в Росії дедалі частіше вважають, що участь Starlink сприяє українським військовим зусиллям, і шукав спосіб заспокоїти російську стурбованість", – пояснив колишній заступник міністра оборони США Колін Каль.

У підсумку Маск відмовився від своїх погроз припинити обслуговування. У червні 2023 року Міністерство оборони США досягло угоди зі SpaceX.