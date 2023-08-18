Войти | Зарегистрироваться
22:43

среда,
23 августа
Онлайн
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
Країна
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Країна
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

У вересні Міжнародний суд буде слухати заперечення росії щодо геноциду

23.08.2023 / 14:21
Міжнародний суд ООН у вересні проведе слухання, присвячені запереченням росії щодо юрисдикції суду у справі щодо геноциду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

Слухання пройдуть з 18 по 27 вересня в Палаці миру в Гаазі.

"Міжнародний суд ООН, головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, проведе публічні слухання щодо попередніх заперечень, висунутих російською федерацією у справі щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти російської федерації: 32 держави, що вступають у справу) з понеділка 18 вересня по середу 27 вересня 2023 року в Палаці миру в Гаазі, де знаходиться штаб-квартира Суду", – йдеться у повідомленні.

Слухання розпочнуться з аргументів росії, а потім – України.

26 лютого 2022 року Україна подала до Секретаріату суду заяву про порушення провадження проти російської федерації щодо "спору... стосовно тлумачення, застосування та виконання Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

суд, геноцид, Гаага
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 августа
22 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.