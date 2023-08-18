У вересні Міжнародний суд буде слухати заперечення росії щодо геноциду

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

Слухання пройдуть з 18 по 27 вересня в Палаці миру в Гаазі.

"Міжнародний суд ООН, головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, проведе публічні слухання щодо попередніх заперечень, висунутих російською федерацією у справі щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти російської федерації: 32 держави, що вступають у справу) з понеділка 18 вересня по середу 27 вересня 2023 року в Палаці миру в Гаазі, де знаходиться штаб-квартира Суду", – йдеться у повідомленні.

Слухання розпочнуться з аргументів росії, а потім – України.

26 лютого 2022 року Україна подала до Секретаріату суду заяву про порушення провадження проти російської федерації щодо "спору... стосовно тлумачення, застосування та виконання Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".