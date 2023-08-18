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Данілов: деокупація тимчасово захопленого Криму, найімовірніше, відбуватиметься військовим шляхом

23.08.2023 / 12:16
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що деокупація тимчасово захопленого Криму, найімовірніше, відбуватиметься військовим шляхом.

Про це він сказав під час виступу на пресконференції напередодні третього саміту Кримської платформи.

"Крим є частиною нашої території, і ми маємо її звільнити. Більш того, ми його будемо звільняти. Скоріше за все, це буде відбуватися військовим шляхом – якщо країна-агресор до того часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанту у нас немає. Будь-який інший випадок відносно Криму – це значить консервація ситуації, передача війни нашим нащадкам, дітям, онукам", – наголосив він.

Крім того, Данілов підкреслив, що держава-агресорка російська федерація, маючи Крим у своєму підпорядкуванні, ніколи не заспокоїться.

"Тільки вигнавши її (росію – ред.) із Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії нашої безпеки, на певний проміжок часу. Іншого варіанту бути просто не може", – вважає секретар РНБО.

На його погляд, є кілька варіантів розвитку подій – або Україна спільно із своїми партнерами ставить на місце країну-терориста рф, або світ перейде у зовсім інший вимір, і цей вимір буде дуже кривавим.

"Бо, окрім рф, існують і інші країни, які б залюбки почали цим процесом займатися. І вони зараз спостерігають, чим все закінчиться. І нашим завданням спільно з нашими партнерами є дати відсіч (росіянам – ред.) та вийти на кордони 1991-го року. Нам зайвого не треба, але своє ми нікому віддавати не збираємося. Оце наш прагматизм", – зазначив Данілов.

Крим, Данілов
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