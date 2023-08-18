Данілов: деокупація тимчасово захопленого Криму, найімовірніше, відбуватиметься військовим шляхом

Про це він сказав під час виступу на пресконференції напередодні третього саміту Кримської платформи.

"Крим є частиною нашої території, і ми маємо її звільнити. Більш того, ми його будемо звільняти. Скоріше за все, це буде відбуватися військовим шляхом – якщо країна-агресор до того часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанту у нас немає. Будь-який інший випадок відносно Криму – це значить консервація ситуації, передача війни нашим нащадкам, дітям, онукам", – наголосив він.

Крім того, Данілов підкреслив, що держава-агресорка російська федерація, маючи Крим у своєму підпорядкуванні, ніколи не заспокоїться.

"Тільки вигнавши її (росію – ред.) із Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії нашої безпеки, на певний проміжок часу. Іншого варіанту бути просто не може", – вважає секретар РНБО.

На його погляд, є кілька варіантів розвитку подій – або Україна спільно із своїми партнерами ставить на місце країну-терориста рф, або світ перейде у зовсім інший вимір, і цей вимір буде дуже кривавим.

"Бо, окрім рф, існують і інші країни, які б залюбки почали цим процесом займатися. І вони зараз спостерігають, чим все закінчиться. І нашим завданням спільно з нашими партнерами є дати відсіч (росіянам – ред.) та вийти на кордони 1991-го року. Нам зайвого не треба, але своє ми нікому віддавати не збираємося. Оце наш прагматизм", – зазначив Данілов.