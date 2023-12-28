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Шмигаль: У 2024 році Україна має збільшити виробничі потужності українського ОПК в 6 разів

04.01.2024 / 16:25
У 2024 році Україна має збільшити потужності свого оборонно-промислового комплексу (ОПК) в 6 разів.

Про це під час засідання Уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Виробничі потужності українського ОПК у 2023 році зросли втричі. Амбітна ціль на поточний рік — зростання ушестеро. Це означає більше дронів, більше снарядів, більше патронів та броньованої техніки для наших військових", - повідомив Шмигаль.

За його словами, цього року в планах Уряду витратити понад 750 млрд грн на виплати військовослужбовцям. Понад 265 млрд грн — на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння.

Нагадаємо, раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин повідомив, що за 2023 рік суттєво наростила власне виробництво снарядів та дронів. Зокрема виробництво снарядів за минулий рік зросло в кілька разів порівняно з 2022 роком. Також український ВПК виробляє тисячі дронів на місяць. Водночас міністр зазначив, що країна залишається залежною від поставок партнерів.

Шмигаль
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