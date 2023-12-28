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Польща: Ембарго на експорт українських продуктів буде діяти безстроково

05.01.2024 / 12:16
Ембарго на експорт українських продуктів буде діяти безстроково. Про це сказав міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, якого цитує пресслужба польського міністерства.

"Кордони не будуть відкриті, ембарго на українські продукти є безстроковим – до його скасування", – зазначив міністр.

За його словами, переговори із фермерами-мітингувальниками є важливими для напрацювання найкращих рішень, "однак юридичне закріплення будь-яких вимог потребує часу".

"Немає підстав вважати, що те, що я пообіцяв, не буде реалізовано", – додав Секерський.

Польща, Секерський
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