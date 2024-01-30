Польща анонсувала посилення перевірок товарів на кордоні з Україною

Глава польського відомства Чеслав Секерський провів перевірки на прикордонному пункті пропуску Медика. Раніше він відвідав КПП Корчова на кордоні з Україною.

"Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", - йдеться у повідомленні міністерства.

Також заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак другий день поспіль інспектує прикордонні пункти. Сьогодні він відвідав КПП Ягодин-Дорогуськ, а вчора побував у Грубешуві.

Він зазначив, що наглядає за перевірками сільгосптоварів, які ввозяться з України, та опублікував фото неякісної замороженої малини, яку розвернули на кордоні.

"Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тисяч тонн", - заявив він.