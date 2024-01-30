До завершення воєнного стану в Україні термін дії карток Приватбанку автоматично продовжуватиметься

Про це заявив прессекретар Приватбанку Олег Серга в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

«Від початку війни ми продовжили термін дії всіх карток, які мають наші клієнти. Це продовження діятиме до завершення воєнного стану в країні. Якщо у вас є зарплатна, пенсійна чи будь-яка інша картка Приватбанку, і ви нею користуєтеся, щоб оплатити покупки в магазинах і зняти готівку в банкоматах України, то перевипускати фізично цю картку вам немає жодної необхідності. Банк автоматично продовжуватиме дію цієї картки до завершення воєнного стану», – наголосив він.

Олег Серга пояснив, що українці за кордоном теж можуть створити цифрову банківську картку або замовити фізичну через Нову пошту безкоштовно, якщо для купівлі товарів в інших країнах є важливим її термін дії.

«Так, також це можна зробити за кордоном. Але якщо ви робите покупку в інтернеті, де є важливим термін дії картки і це є однією з важливих умов для використання, або ви користуєтеся карткою за кордоном, то все-таки краще перевипустити карту. Це можна зробити в будь-якому відділенні Приватбанку. Це робиться за декілька хвилин.

Але багато клієнтів є за кордоном, тому ми з початку війни запровадили можливість замовлення нової картки, перевипуску чи цифрової, у Приват24. Якщо ви замовили чи перевиписали нову картку, то її можна фізично отримати через Нову пошту по всій Україні та шести європейських країнах. Банк відправляє ці картки безкоштовно», – пояснив Олег Серга.