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ДПСУ: Польські фермери розблокували пункт пропуску "Медика - Шегині"

07.01.2024 / 10:10
Польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика - Шегині", рух транспорту відновлено, повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ) в суботу ввечері.

"Рух вантажівок відновлено: польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика - Шегині‼️ За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 21:00 завершилась акція протесту перед пунктом пропуску "Медика-Шегині", - йдеться в Телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Підкреслюється, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку в'їзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

"Наразі на в'їзд в Україну перед ПП "Медика - Шегині" очікують 650 вантажівок", - додали в Держприкордонслужбі.

Польща, Медика-Шегині
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