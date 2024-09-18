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Железняк: Рада підтримала у першому читанні збільшення податків

18.09.2024 / 17:27
Верховна Рада підтримала у першому читанні збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному.

"За" проголосував 241 нардеп, повідомив депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

До закону входить підвищення військового збору з 1,5% до 5%, збільшення податків на 1-2 групу ФОП, авансові внески на АЗС, 1% на всіх форм ФОП 3 групи, 25% прибутку на фінустанови, помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання) та 50% податок на прибуток банків 2024 року.

"Провалили скорочену процедуру по правках (219), зараз подача правок і десь у середині жовтня друге читання", - додав Железняк.

Железняк, податки
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