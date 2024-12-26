Сибіга: Ми повинні зробити санкції проти росії більш ефективними

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18:30
The Telegraph: Війна в Україні спонукала багато країн НАТО вперше збільшити витрати на оборону до 2% ВВП
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15:23
AP: У Польщі розробляють правила евакуації населення та культурних цінностей на випадок військової загрози
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NBC News: До завершення свого президентського терміну Байден планує виголосити дві великі промови
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10:10
В опозиційній партії Німеччини вважають, що Шольц готується до зустрічи з путіним
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16:20
ISW: рф ще не запровадила комплекс координації "Глаз/Гроза" в достатньо широкому масштабі
- 18:30
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Блінкен: Нам вдалося виділити Україні $50 млрд, які будуть переведені найближчими тижнями05.12.2024 / 09:10
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків29.11.2024 / 09:10Последние новости рубрики
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13:15
Microsoft планує витратити 80 млрд доларів на будівництво центрів обробки даних із підтримкою ШІ
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16:25
Видобуток природного газу в Україні продовжує зростати, незважаючи на війну, - ЗМІ
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16:25
Данія, Литва та Франція передали Україні кошти на виробництво ракет та дронів
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10:10
Аssociated Press: Наступний пакет оборонної допомоги від США для України може сягнути $1,25 млрд
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16:25
Шмигаль розповів, скільки коштів отримала Україна через проєкти Світового банку
- 13:15
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Практичность и доступность: исследуем возможности легких квадроциклов06.01.2025 / 02:08Рынок внедорожной техники предлагает множество решений для начинающих райдеров и любителей экономичного транспорта. Особое внимание привлекает категория легких квадроциклов, которые становятся отличным стартом для освоения внедорожной техники. В этом сегменте именно квадроцикл 200 кубов представляет собой оптимальное сочетание маневренности, экономичности и практичности. Данный класс техники особенно популярен среди новичков и тех, кто ищет компактное решение для повседневных задач.
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Утеплитель ключ к теплу и энергоэффективности вашего дома28.12.2024 / 01:03В современном мире теплоизоляция становится важнейшим элементом строительства и ремонта. Независимо от того, строится ли новое здание или проводится реконструкция существующего помещения, утеплитель играет центральную роль в обеспечении комфорта и энергоэффективности. Правильно подобранный материал помогает сохранить тепло зимой, поддержать прохладу летом и существенно сократить затраты на отопление и кондиционирование.
ТОП-5 средств для антивозрастного ухода за кожей лица: полезные советы интернет-магазина Clarity26.12.2024 / 01:39Последние новости рубрики
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FPV дроны: инновационные технологии для экстремальных полетов03.01.2025 / 03:00FPV дрон - это инновационное устройство, которое открывает новые горизонты в управлении и использовании беспилотных летательных аппаратов. FPV (First Person View) переводится как «вид от первого лица», что позволяет оператору управлять дроном, используя изображение с камеры, установленной на борту. Такие дроны стали популярными благодаря своей универсальности, скорости и возможности выполнения сложных маневров.
FPV-дроны: Новое слово в технологиях и развлечениях17.12.2024 / 02:02FPV-дроны, или дроны с режимом "первого лица" (First Person View), представляют собой беспилотные аппараты, которые позволяют пользователю управлять полетом с помощью видеокамеры, транслирующей изображение в реальном времени на очки, экран или смартфон. Сегодня эти устройства приобретают всё большую популярность среди профессионалов и любителей, благодаря уникальной возможности почувствовать себя "внутри" полета.Последние новости рубрики
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