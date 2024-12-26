Сибіга: Ми повинні зробити санкції проти росії більш ефективними

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

У своїй публікації міністр конкретизував, за якими напрямками необхідне посилення ефективності санкцій.

"Ми повинні зробити їх більш ефективними. Посилити правозастосування, закрити лазівки і продовжувати посилювати тиск у багатьох галузях: тіньовий флот, металургія, СПГ, заморожені активи, атомна енергетика, військова промисловість, інформаційні технології та інші", - ідеться в повідомленні.