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Сибіга: Ми повинні зробити санкції проти росії більш ефективними

06.01.2025 / 11:14
Незважаючи на заяву російської пропаганди, санкції проти росії працюють. Але їх потрібно зробити ще більш ефективними.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

У своїй публікації міністр конкретизував, за якими напрямками необхідне посилення ефективності санкцій.

"Ми повинні зробити їх більш ефективними. Посилити правозастосування, закрити лазівки і продовжувати посилювати тиск у багатьох галузях: тіньовий флот, металургія, СПГ, заморожені активи, атомна енергетика, військова промисловість, інформаційні технології та інші", - ідеться в повідомленні.

МЗС України, Сибіга
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