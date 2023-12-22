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російський диктатор путін злякався конкуренції на виборах

23.12.2023 / 15:13
російський диктатор путін злякався конкуренції на виборах
центральна виборча комісія росії відмовилася реєструвати ініціативну групу з висунення журналістки Катерини Дунцової у президенти цієї країни.

У цвк заявили, що у документах на її висування нібито виявлено 100 помилок. Серед помилок комісія назвала якість підписів та невірний номер паспорта організатора збору підписів.

40-річна журналістка з міста Ржев Катерина Дунцова у листопаді оголосила, що має намір балотуватися у президенти росії. Незабаром після цього її викликали до прокуратури, а банк втб заблокував усі перекази на її ім'я.

20 грудня вона подала документи до центральної виборчої комісії на реєстрацію ініціативної групи. Після цього співробітники мін'юсту прийшли з перевіркою до нотаріуса, який запевнив протокол про реєстрацію ініціативної групи.

У разі реєстрації Дунцова склала б конкуренцію чинному президенту росії володимиру путіну, який оголосив про висування своєї кандидатури і у разі перемоги на виборах заступить на п'ятий термін.

Після сьогоднішнього рішення цвк путін залишається єдиним допущеним до збору підписів висуванцем у президенти.

Дунцову називають опозиційною журналісткою та противницею війни в Україні. На її сайті йдеться про те, що «останні десять років країна рухається в невірному напрямку: курс взятий не на розвиток, а на саморуйнування», а «військові операції» на території суміжних держав ведуть до неминучої ізоляції та деградації».

У своїх інтерв'ю вона говорила про необхідність закінчити війну в Україні.

Вона також говорила, що хоче зробити росію мирною, дружелюбною та «з людським обличчям».

«путін злякався жінку взагалі без відомого імені та історії. Вражаючий боягуз», — написав у соцмережі X (раніше твіттер) соратник Олексія Навального, директор Anti-Corruption Foundation Іван Жданов.

путін, Дунцова
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