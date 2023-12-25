У ISW пояснили нібито готовність путіна поставити війну проти України "на паузу"

Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Видання New York Times (NYT) з посиланням на колишніх і нинішніх високопоставлених російських, американських і міжнародних чиновників раніше випустило матеріал, в кому йшлося про використання путіним зворотні канали та посередників, щоб продемонструвати свою начебто зацікавленість у припиненні вогню у війні проти України, попри нещодавні публічні його заяви про протилежне.

Як повідомило NYT, західні офіційні особи з вересня "вловлювали нові сигнали" через зворотні канали про те, що путін зацікавлений у припиненні вогню, яке заморозить поточні лінії фронту в Україні. При цьому видання зазначало, що західні офіційні особи попередили про можливість цих каналів "невірним напрямком кремля", які можуть не відображати "справжнє бажання" вести переговори.

NYT запропонувало кілька можливих мотивів путіна для його начебто інтересу до припинення вогню:

майбутні президентські вибори в росії в березні 2024 року,

бажання "залишити свої варіанти відкритими" щодо розв’язання війни та скористатися передбачуваним зменшенням підтримки України Заходом,

а також "відволікання" через війну Ізраїлю та ХАМАС.

Усі ці мотиви відображають тимчасові причини, чому путін може домагатися тимчасового "перемир'я" у війні з Україною, що принесе користь росії, давши їй час підготуватися до відновлення агресії, що збігається з оцінками ISW.

Як зазначає NYT, публічна риторика путіна, який нещодавно підтвердив максималістські цілі росії, рівнозначні повній капітуляції України та Заходу, суперечить повідомленням про його бажання "проголосити перемогу та рухатися далі".

У звіті також йдеться про те, що ані NYT, ані джерела видання не надали будь-які підстави вважати, що комунікації путіна по зворотному каналу більше відображатимуть його цілі, ніж його публічні виступи.

Речник кремля дмитро пєсков заявив NYT, що "росія продовжує готовність (до переговорів), але виключно для досягнення власних цілей". Так він відповів на запитання про готовність росії вести переговори про припинення вогню в Україні на нинішніх лініях фронту.

Аналітики зауважують, що путін нещодавно повторив, що його максималістські цілі в Україні є "денацифікація", "демілітаризація" та нав'язування "нейтрального статусу" - залишаються незмінними. Крім того, і диктатор, і вищі чиновники кремля дедалі частіше висловлюють експансіоністську риторику, яка вказує на те, що цілі путіна справджуються. Це не виключає подальших російських спроб загарбати інші території України.

"Час, коли путін повідомляє про зацікавленість у припиненні вогню, більше відповідає постійним зусиллям росії відкласти та перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні, ніж серйозній зацікавленості у припиненні війни, крім повної перемоги росії", - розповіли експерти ISW.

В Інституті вивчення війни спостерігали подібні спроби кремля ввести в оману західних політиків, щоб вони чинили тиск на Україну для початку переговорів з росією взимку 2022-2023 років, та фактично переорієнтували увагу Заходу на гіпотетичні переговори, а не на те, щоб Україна мала достатньо засобів перед весняно-літнім контрнаступом.

"кремль, ймовірно, використовує зворотні канали, щоб досягти подібного ефекту серед західних дебатів щодо подальшої військової допомоги Україні", - вважають аналітики.