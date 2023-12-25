Нетаньягу заявив про посилення бойових дій на території сектору Гази

Як передає Укрінформ, про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому у Фейсбуці.

«Громадяни Ізраїлю, ми поглиблюємо воєнні дії у секторі Гази. Ми продовжимо війну до перемоги над ХАМАСом. Це єдиний шлях повернути наших викрадених, знищити ХАМАС та гарантувати, що Газа більше не загроза для Ізраїлю», - підкреслив Нетаньягу.

Він додав, що протистояння терористичному угрупованню займе час, проте уряд Ізраїлю і військові єдині та «сповнені рішучості боротися до кінця».

Водночас ізраїльський прем’єр визнав, що війна проти ХАМАС має високу ціну - життя військовослужбовців. Він запевнив, що уряд докладає максимальних зусиль для збереження їхніх життів.

«Але одного ми не зробимо: ми не зупинимося, поки не досягнемо перемоги», - наголосив Нетаньягу.