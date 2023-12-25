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16:25
Годжес звинуватив партнерів України в тому, що вони не змогли забезпечити українську армію усім необхідним
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МО Фінляндії: В Україні триває війна за майбутнє всієї Європи
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10:12
Нетаньягу заявив про посилення бойових дій на території сектору Гази
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16:20
У ISW пояснили нібито готовність путіна поставити війну проти України "на паузу"
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13:15
МЗС Польщі: путін не розуміє психіку вільних людей, а тому помилився з оцінкою своїх шансів у війні з Україною
- 16:25
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10:10
Гутерреш: Я не думаю, що відновлення "зернової угоди" має сенс
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14:21
У Європі погодили реформу системи економічного управління ЄС
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11:14
Фінляндія представила першу частину плану реконструкції та повоєнній відбудові України
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10:12
Мінюст: Запуск Реєстру збитків очікується навесні 2024 року
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росія може купувати важливу електроніку у США, Європі і Японії в обхід санкцій
- 10:10
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Канадская косметика Rejudicare15.11.2023 / 22:01Косметика стала неотъемлемой частью жизни всего населения планеты. Ее широко используют не только женщины, но и представители мужского пола. Очень важно выбирать надежную и качественную косметику, которая будет положительно влиять на кожу и здоровье. Косметика Rejudicare https://profistyle.in.ua/vender/rejudicare является одним из наиболее популярных и высокотехнологичных производителей средств для ухода за кожей.
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Чем отличаются айфоны 11 поколения19.12.2023 / 19:42Компания Apple выпустила несколько поколений смартфонов, каждое из которых было по-своему революционным. Модели 11-х “яблок” считаются одними из самых удачных, поэтому даже сегодня они востребованы потребителями. Так, есть запросы купить iphone 11 pro max бу, и это объяснимо отличным качеством гаджетов, достойным функционалом и хорошей ценой на сегодня. Остается только вопрос: какую именно модель айфон 11 поколения выбрать?Последние новости рубрики
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