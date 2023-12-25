МО Фінляндії: В Україні триває війна за майбутнє всієї Європи

Текст привітання в неділю, 24 грудня, опублікувало Міноборони Фінляндії, повідомляє "Європейська правда".

За словами Хякканена, "російська політика сили створила відчуття незахищеності та невизначеності в Європі, а опосередковано і в усьому світі".

"Ми отримали болісний доказ того, що велика держава може відчувати себе вправі втручатися у вибір свого меншого сусіда і готова використовувати військову силу для досягнення власних цілей", – додав він.

Міністр оборони Фінляндії наголошує, що йдеться про долю не лише України, але й усіх сусідніх із росією держав: "В Україні триває війна за майбутнє всієї Європи".

Хякканен також згадав, що повномасштабне вторгнення рф в Україну підштовхнуло Фінляндію відмовитись від нейтралітету й стати членом НАТО та укласти угоду про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами.