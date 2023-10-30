Нетаньягу розкритикував ізраїльську розвідку, а потім вибачився

Про це пише Reuters, передає УНН.

“Я був неправий. Те, що я сказав після пресконференції, не слід було говорити, і я прошу вибачення за це. Я повністю підтримую всіх керівників підрозділів безпеки. Я підсилюю начальника штабу та командирів і солдатів ЦАХАЛу, які перебувають на фронті та воюють за будинок. разом ми переможемо”, — написав в своєму останньому пості Нетаньягу.

Зауваження Нетаньягу, опубліковані у соцмережі X близько 23:00 напередодні у суботу, викликали політичні хвилювання та розкол у військовому кабінеті Нетаньягу.

У дописі, що нині вже видалений із платформи Х було наступне: “Жодного разу та на жодному етапі прем’єр-міністра Нетаньяху не було попереджено щодо військових намірів ХАМАС. Навпаки, усі посадові особи безпеки, включаючи голову армійської розвідки та голову Шін Бет , оцінив, що ХАМАС був стриманий і зацікавлений у домовленості”.

Найбільше громадськість обурило, що прем’єр не взяв на себе відповідальність за розвідувальні та оперативні збої, пов’язані з нападом ХАМАСу 7го жовтня.

В той самий час, усі інші високопосадовці, зокрема керівники армії та внутрішньої шпигунської служби, привселюдно визнали свої невдачі. Нетаньягу ж цього не зробив. Під час пресконференції він зазначив, що “після війни буде час поставити важкі запитання, в тому числі й собі”.

Військовий речник Ізраїлю Даніель Хагарі, під час ранкового брифінгу відмовився коментувати ранні заяви Нетаньягу. Хагарі зазначив: “Ми зараз у стані війни, зосереджені на війні”.

Раніше, ізраїльські офіційні особи заявили, що події, що передували та включно з атакою ХАМАС, будуть розслідувані, але зараз уся їхня увага зосереджена на конфлікті.