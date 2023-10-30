Войти | Зарегистрироваться
04:23

вторник,
31 октября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Нетаньягу розкритикував ізраїльську розвідку, а потім вибачився

30.10.2023 / 13:19
У неділю прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив скандальну заяву у соцмережі Х, мовляв він був не попереджений про плани ХАМАСу атакувати Ізраїль 7 жовтня, і розкритикував за неготовність країни до цієї атаки керівників розвідки Ізраїлю. Однак пізніше Нетаньягу видалив допис із критикою, та вибачився.

Про це пише Reuters, передає УНН.

“Я був неправий. Те, що я сказав після пресконференції, не слід було говорити, і я прошу вибачення за це. Я повністю підтримую всіх керівників підрозділів безпеки. Я підсилюю начальника штабу та командирів і солдатів ЦАХАЛу, які перебувають на фронті та воюють за будинок. разом ми переможемо”, — написав в своєму останньому пості Нетаньягу.

Зауваження Нетаньягу, опубліковані у соцмережі X близько 23:00 напередодні у суботу, викликали політичні хвилювання та розкол у військовому кабінеті Нетаньягу.

У дописі, що нині вже видалений із платформи Х було наступне: “Жодного разу та на жодному етапі прем’єр-міністра Нетаньяху не було попереджено щодо військових намірів ХАМАС. Навпаки, усі посадові особи безпеки, включаючи голову армійської розвідки та голову Шін Бет , оцінив, що ХАМАС був стриманий і зацікавлений у домовленості”.

Найбільше громадськість обурило, що прем’єр не взяв на себе відповідальність за розвідувальні та оперативні збої, пов’язані з нападом ХАМАСу 7го жовтня.

В той самий час, усі інші високопосадовці, зокрема керівники армії та внутрішньої шпигунської служби, привселюдно визнали свої невдачі. Нетаньягу ж цього не зробив. Під час пресконференції він зазначив, що “після війни буде час поставити важкі запитання, в тому числі й собі”.

Військовий речник Ізраїлю Даніель Хагарі, під час ранкового брифінгу відмовився коментувати ранні заяви Нетаньягу. Хагарі зазначив: “Ми зараз у стані війни, зосереджені на війні”.

Раніше, ізраїльські офіційні особи заявили, що події, що передували та включно з атакою ХАМАС, будуть розслідувані, але зараз уся їхня увага зосереджена на конфлікті.

Нетаньягу
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 октября
29 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.