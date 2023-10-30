Канада пропонує створити коаліцію країн, що сприятиме поверненню українських дітей

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18:30
ВМС США почали використовувати 3D-принтери, для виробництва деталей для підводних човнів
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17:27
Розвідка Британії: кремль може намагатися ще більше придушити критику "сво"
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15:23
Еріксон: Норвезькі госпіталі відкриті для допомоги українським воїнам
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14:21
Вчителі в Португалії планують провести у листопаді двотижневий страйк
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13:19
Нетаньягу розкритикував ізраїльську розвідку, а потім вибачився
- 18:30
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16:25
Мельничук: Кабмін вирішив не відключати електроенергію у споживачів, які отримують її з-за кордону
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09:10
Чернишов: Україна відмовиться від транзиту російського газу
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13:15
Чернишов: Доукомплектування Наглядової ради Нафтогазу відбудеться найближчим часом
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18:30
Ніколайчук: Сподіваємось, що міжнародні партнери виконають обіцянки та нададуть Україні $45 млрд допомоги цього роцу
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ДТЕК та KPMG розробили проєкт для відстеження міжнародної допомоги
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Брендовые рюкзаки для мужчины: какие бывают и в чем особенности?25.10.2023 / 17:14Если классические сумки-дипломаты - аксессуар, которым в повседневной жизни пользуется весьма ограниченный круг мужчин, то рюкзак того или иного типа - вещь, которая может потребоваться каждому, независимо от возраста и статуса. К счастью, современные брендовые рюкзаки бывают разных видов, потому каждый может подобрать вариант по своим потребностям.
Важливі критерії при вибору кондиціонера23.10.2023 / 00:25Кліматичні умови у сучасних містах можуть бути дуже змінливими, і іноді літо буває спекотним і душним. У таких випадках кондиціонер стає справжнім порятунком від спеки і дискомфорту. Але як вибрати правильний кондиціонер для свого будинку або офісу? У цій статті ми розглянемо основні критерії вибору, які допоможуть вам зробити правильний вибір і купити кондиціонер у Києві.Последние новости рубрики
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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
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