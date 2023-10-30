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Канада пропонує створити коаліцію країн, що сприятиме поверненню українських дітей

30.10.2023 / 10:12
Представники Канади на зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики запропонували створити коаліцію країн, що сприятиме поверненню депортованих росією українських дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

"Під час третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики, що відбулася на Мальті, запропоновано створити міжнародну коаліцію країн, яка сприятиме, зокрема, поверненню українських дітей, депортованих чи примусово переміщених росією з тимчасово окупованих територій України. Таку ініціативу під час зустрічі на Мальті озвучила делегація Канади, і її підтримали багато країн – учасниць заходу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ініціатива стане продовженням плану Bring Kids Back UA Президента України. Вона є елементом плану реалізації Формули миру в частині повернення депортованих дітей, звільнення цивільних заручників і військовополонених, підготовленого й представленого на Мальті міжнародною робочою групою.

В Офісі Президента наголосили, що депортація українських дітей для їх подальшої русифікації є спланованою геноцидною політикою росії. Крім того, в російському полоні перебувають тисячі українських військовослужбовців. росія не надає доступу міжнародним організаціям для моніторингу умов їх утримання.

Канада, діти
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