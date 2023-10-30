Войти | Зарегистрироваться
04:23

вторник,
31 октября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Вчителі в Португалії планують провести у листопаді двотижневий страйк

30.10.2023 / 14:21
Профспілка всіх працівників освіти Португалії S.TO.P. оголосила про двотижневий страйк вчителів і непедагогічного персоналу з 13 по 29 листопада, вимагаючи від влади вирішити проблему низьких зарплат освітян і нестачі кадрів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на португальське видання Jornal de Notícias.

Португальська профспілка освітян стверджує, що проєкт держбюджету Португалії на 2024 рік не передбачає належних інвестицій "у державні школи, а також у гідність усіх тих, хто там працює і навчається".

"Ми хочемо попередити батьків і суспільство загалом, що в разі, якщо нічого не буде вирішено, наступний держбюджет поглибить занепад держшкіл і якість освіти наших дітей, невідворотно ускладнюючи їхнє майбутнє", – йдеться в заяві S.TO.P.

Загальнонаціональний страйк освітян у Португалії триватиме з 13 по 29 листопада. До нього, стверджують організатори, долучаться всі школи, а кошти на проведення залучать зі страйкового фонду профспілки.

Крім того, 18 листопада освітяни планують пройти маршем від будівлі Міністерства освіти до парламенту Португалії в Лісабоні.

Останній день страйку збігається з днем, коли португальські законодавці мають остаточно схвалити проєкт бюджету на 2024 рік.

Страйки вчителів у Португалії час від часу відбуваються з грудня 2022 року, через них деякі школи країни були змушені тимчасово припинити роботу. На початку цього року тисячі людей у Лісабоні також мітингували, вимагаючи підвищення цін і пенсій.

Португалія, S.TO.P.
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 октября
29 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.