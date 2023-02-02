У Португалії проросійська організація проводитиме гібридні маніфестації із закликами не підтримувати санкції проти рф

Про це Укрінформу повідомив голова Спілки українців у Португалії, регіональний віцепрезидент Світового конгресу українців у Західній і Південній Європі Павло Садоха.

«Зараз кожен українець знає, що ЗСУ потребують зброї, щоб боронити нашу Батьківщину. Московити стараються всіма способами цього не допустити. На жаль, в країнах ЄС, зокрема в Португалії існують організації, які є колаборантами фашистської росії. Одна з таких організацій – Conselho Português para a Paz e Cooperação CPCP (Португальська рада миру та співробітництва), організовує 16-18 лютого в декількох містах Португалії гібридні маніфестації, де під виглядом борців за мир, вони будуть звертатися до уряду Португалії не поставляти зброю Україні та не підтримувати санкції проти москви», – поінформував він.

Садоха звернувся із закликом до українців вийти в ті дні і в тих містах, де будуть проводитися ці акції, і заявити від імені української громади в Португалії, що такі акції – це підтримка держави-терориста росії. Що такі акції – це допомога російським нелюдам у вбивстві українців. Що на організаторах таких акцій – кров українських дітей.

При цьому він закликав уникати провокацій з боку організаторів і виконувати вимоги правоохоронних органів.