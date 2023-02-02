Войти | Зарегистрироваться
20:45

четверг,
02 февраля
Онлайн
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
Фото
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Технології
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Фото Фото

У Португалії проросійська організація проводитиме гібридні маніфестації із закликами не підтримувати санкції проти рф

01.02.2023 / 10:08 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
Українців Португалії закликали організувати проукраїнські акції у той час, коли проросійська організація Conselho Português para a Paz e Cooperação проводитиме гібридні маніфестації із закликами до португальського уряду не поставляти зброю Україні та не підтримувати санкції проти рф.

Про це Укрінформу повідомив голова Спілки українців у Португалії, регіональний віцепрезидент Світового конгресу українців у Західній і Південній Європі Павло Садоха.

«Зараз кожен українець знає, що ЗСУ потребують зброї, щоб боронити нашу Батьківщину. Московити стараються всіма способами цього не допустити. На жаль, в країнах ЄС, зокрема в Португалії існують організації, які є колаборантами фашистської росії. Одна з таких організацій – Conselho Português para a Paz e Cooperação CPCP (Португальська рада миру та співробітництва), організовує 16-18 лютого в декількох містах Португалії гібридні маніфестації, де під виглядом борців за мир, вони будуть звертатися до уряду Португалії не поставляти зброю Україні та не підтримувати санкції проти москви», – поінформував він.

Садоха звернувся із закликом до українців вийти в ті дні і в тих містах, де будуть проводитися ці акції, і заявити від імені української громади в Португалії, що такі акції – це підтримка держави-терориста росії. Що такі акції – це допомога російським нелюдам у вбивстві українців. Що на організаторах таких акцій – кров українських дітей.

При цьому він закликав уникати провокацій з боку організаторів і виконувати вимоги правоохоронних органів.

Португалія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 февраля
1 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.