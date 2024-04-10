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Нетаньягу пригрозив Ірану ударом у відповідь

14.04.2024 / 13:15
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пригрозив Ірану ударом у відповідь на повітряну атаку у суботу ввечері.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Телеграм-канал ізраїльського МЗС.

"Я визначив чіткий принцип: ми завдамо удар по тому, хто завдає удар по нас. Ми захистимо себе від будь-якої загрози й зробимо це холоднокровно і рішуче", - сказав Беньямін Нетаньягу.

За його словами, в останні дні Ізраїль готувався до можливого прямого нападу з боку Ірану і зараз готовий "до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в нападі".

Нетаньягу
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