Нетаньягу пригрозив Ірану ударом у відповідь

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Телеграм-канал ізраїльського МЗС.

"Я визначив чіткий принцип: ми завдамо удар по тому, хто завдає удар по нас. Ми захистимо себе від будь-якої загрози й зробимо це холоднокровно і рішуче", - сказав Беньямін Нетаньягу.

За його словами, в останні дні Ізраїль готувався до можливого прямого нападу з боку Ірану і зараз готовий "до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в нападі".