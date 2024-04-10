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Мелоні: Сурогатне батьківство “негуманна” практика, коли до дітей ставляться, як до товарів у супермаркеті

13.04.2024 / 13:15
Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні вважає сурогатне батьківство “негуманною” практикою, коли до дітей ставляться, як до “товарів у супермаркеті”.

Як повідомляє Укрінформ, про це вона сказала, коментуючи законопроєкт про суворіше покарання для тих, хто вдається до сурогатного батьківства, пише Reuters.

“Нікому не вдасться мене переконати, що здача в оренду лона - це вияв свободи. Нікому не вдасться переконати мене, що розглядати дітей як товари у супермаркеті - це вияв любові. Я досі вважаю практику оренди матки негуманною й підтримую законопроєкт, який зробить це універсальним злочином”, - сказала Мелоні.

Зазначається, що сурогатне батьківство незаконне в Італії та карається штрафами й позбавленням волі, але провладна коаліція намагається заборонити італійцям народжувати дітей у державах, де ця практика законна.

Законопроєкт, схвалений нижньою палатою італійського парламенту, зараз розглядається у Сенаті. Його розкритикували правозахисники та деякі опозиційні політики, які вбачають у цьому наступ на членів ЛГБТ-спільноти.

Мелоні
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