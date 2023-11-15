До лав Сил оборони Ізраїлю призвали дітей та родичів багатьох представників влади

Про це повідомляє ізраїльський новинний портал Ynet.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що його син Авнер був призваний наказом 8 вересня, у день початку війни. Міхал Герцог, дружина президента країни Іцхака Герцога, розповіла, що один із їхніх синів воює в глибині Сектора Гази і вони тривалий час з ним не спілкувалися.

Діти та родичі високопосадовців, що служать в армії Ізраїлю: