Остін: Ефект на полі бою в Україні досягається не використанням “чарівної палички”

Про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав на брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для розв'язання конфлікту, подібного до цієї війни, немає жодної “чарівної палички”. Усе залежить від надання належних можливостей, а також від інтеграції цих можливостей у значущий спосіб, щоб ви могли створити правильний ефект на полі бою”, – сказав він.

“Тому чи то F-16, чи то HIMARS, чи це щось інше – головне те, як ви використовуєте ці можливості, інтегруєте та синхронізуєте їх для отримання належного ефекту на полі бою”, – додав міністр оборони США.