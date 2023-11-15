Войти | Зарегистрироваться
22:47

вторник,
21 ноября
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

Остін: Ефект на полі бою в Україні досягається не використанням “чарівної палички”

21.11.2023 / 10:12
Ефект на полі бою досягається не використанням “чарівної палички”, а наданням Україні належних можливостей та тим, як вона інтегрує та синхронізує їх.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав на брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для розв'язання конфлікту, подібного до цієї війни, немає жодної “чарівної палички”. Усе залежить від надання належних можливостей, а також від інтеграції цих можливостей у значущий спосіб, щоб ви могли створити правильний ефект на полі бою”, – сказав він.

“Тому чи то F-16, чи то HIMARS, чи це щось інше – головне те, як ви використовуєте ці можливості, інтегруєте та синхронізуєте їх для отримання належного ефекту на полі бою”, – додав міністр оборони США.

Остін
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 ноября
20 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.