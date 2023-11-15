DGAP: рф загрожує стабільності в Євроатлантичному регіоні

Про це йдеться в дослідженні аналітичного центру Німецьке товариство зовнішньої політики (DGAP), яке ґрунтується на інформації від джерел у військових колах і розвідці Німеччини.

У дослідженні йдеться про те, що у НАТО мало часу, щоб поліпшити свою обороноздатність. А Німеччина повинна зробити квантовий стрибок: швидко зміцнити особовий склад Бундесверу, розширити виробництво озброєнь.

Зараз НАТО описує росію як найбільшу загрозу своїй і світовій безпеці. рф загрожує стабільності в Євроатлантичному регіоні. Північноатлантичний блок більше не виключає можливості нападу росії. Питання лише в тому, коли саме.

російський диктатор володимир путін давно зацікавлений у відновленні так званої величі Росії та зменшенні впливу НАТО і ЄС. Мислення президента рф ґрунтується на аналогіях із царською російською імперією та Радянським Союзом сталінської епохи.

путін не зважає на кордони країн, що виникли після розпаду Радянського Союзу. Варто зазначити, що у складі СРСР були Польща і країни Балтії, які тепер є членами НАТО.

путінська ідеологія вже виправдала війни в Чечні та Грузії. Реінтеграція білорусії до складу російської імперії передбачена російською конституцією. У 2014 році путін розпочав війну в Україні, а у 2022-му розпочав повномасштабне вторгнення. москва неодноразово погрожувала окремим державам НАТО, та й НАТО загалом застосуванням ядерної зброї.

Військовий потенціал росії

Після майже двох років війни в Україні військовий потенціал росії все ще значний. Найбільших втрат в особовому та матеріальному складі зазнали сухопутні війська. Саме на їх відновленні зосередиться росія. Військово-космічні війська також втратили кваліфікований персонал, але літаків/вертольотів близько 10-15%.

Великі втрати у чорноморського флоту рф. Але балтійський, тихоокеанський і північний флот залишаються боєздатними. Також залишаться майже недоторканими стратегічні ракетні війська армії рф, кібер- і космічні сили.