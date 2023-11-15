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Фінляндія розпочала зведення тимчасових огорож на кордоні з рф

20.11.2023 / 14:21
У Фінляндії на прикордонному пункті Вартіус, що біля кордону з рф, починається зведення тимчасових огорож у прикордонній зоні, фінські Збройні сили надають допомогу прикордонникам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

"У безпосередній близькості від шлагбаумів будуються захисні споруди, тобто тимчасові перепони на державному кордоні. Цей захід щодо забезпечення роботи прикордонного пункту", – розповів начальник прикордонного пункту, капітан Йоуко Кіннунен.

Керівництво фінської прикордонної служби повідомляє, що ніч на прикордонних станціях минула спокійно. У суботу притулок запросили 67 осіб.

Крім того, фінські прикордонники зазначають, що принаймні деякі з прохачів притулку були "виштовхнуті через кордон" проти їхньої волі.

Як сказав Кіннунен, люди, які вчора перейшли кордон, поводилися агресивно щодо російської прикордонної влади, коли їх "виштовхували від російського прикордонного посту в бік Фінляндії", а потім закрили за ними ворота, тож повернення на російську територію стало неможливим.

"Поведінка останньої групи, що складалася з 20 осіб, показала, що вони не хочуть в'їжджати до Фінляндії", – каже Кіннунен.

За його словами, на кордоні також було чути гнівні вигуки щодо російських прикордонників.

Фінляндія
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