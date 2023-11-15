Очільник МЗС Латвії висловив бажання балотуватись на посаду генерального секретаря НАТО

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву речника глави латвійського МЗС, передає Укрінформ.

«За умови, що Латвія вирішить балотуватись на посаду генерального секретаря (НАТО – ред.), доктор Кріш'яніс Каріньш готовий долучитися до змагання», – йдеться у заяві.

У ній зазначається, що Каріньш має намір зробити свій внесок у розвиток Альянсу з огляду на свій досвід роботи на посаді прем’єр-міністра, а також спираючись на "чітке розуміння загрози з боку росії, тверду позицію щодо України та підтверджений досвід побудови міжнародного консенсусу".

Кріш'яніс Каріньш обіймав посаду прем’єр-міністра Латвії у період із 2019 року до серпня 2023-го.