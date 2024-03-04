У Латвії відповіли Маску на заяву щодо НАТО

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, відповідаючи на коментар власника компанії Tesla Ілона Маска про НАТО, заявив, що Альянс потрібен з огляду на існування рф та інших ворогів вільного світу.

Як передає Укрінформ, про це він написав у соцмережі X. "Шановний Ілоне Маск, причина створення НАТО, його існування — це росія та інші вороги вільного світу", — зазначив президент Латвії. Так очільник латвійської держави відповів на допис мільярдера, у якому той заявив, що завжди дивувався, чому НАТО продовжує діяльність, "хоча його сенс існування, Варшавський договір, розпущено".