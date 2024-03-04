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У Латвії відповіли Маску на заяву щодо НАТО

04.03.2024 / 10:12
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, відповідаючи на коментар власника компанії Tesla Ілона Маска про НАТО, заявив, що Альянс потрібен з огляду на існування рф та інших ворогів вільного світу.

Як передає Укрінформ, про це він написав у соцмережі X.

"Шановний Ілоне Маск, причина створення НАТО, його існування — це росія та інші вороги вільного світу", — зазначив президент Латвії.

Так очільник латвійської держави відповів на допис мільярдера, у якому той заявив, що завжди дивувався, чому НАТО продовжує діяльність, "хоча його сенс існування, Варшавський договір, розпущено".

НАТО, Маск, Латвія, Рінкевичс
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