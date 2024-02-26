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Литва: Автомобілі з російськими номерами до 11 березня мають залишити територію ЄС

03.03.2024 / 13:15
Литовська митниця повідомляє, що автомобілі з російськими номерними знаками до 11 березня мають залишити Литву та всю територію Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це пише Delfi.

За даними митниці, на території Литви ще є власники автомобілів, зареєстрованих у росії. До 11 березня ці особи мають зареєструвати свої транспортні засоби у Литві, або залишити територію ЄС.

З 11 березня власники автомобілів з російськими номерами вважатимуться порушниками вимог законодавства і щодо них застосовуватиметься відповідальність – штраф чи конфіскація автомобіля.

Литва виконує санкційні вимоги Ради Європи, якими дозволялася реєстрація автомобілів, що в'їхали, до 19 грудня минулого року. З 11 березня цього року зареєстровані в росії автомобілі не можуть перебувати на території Литви або на той час мають бути перереєстровані.

Виняток застосовується до громадян росії, що прямують на зареєстрованих у росії транспортних засобах транзитом до Калінінградської області або з неї за спрощеним транзитним документом (УТД). Такий транзит через територію Литви не може тривати понад 24 години. Під час проїзду транзитом у транспортному засобі має бути його власник.

Литва, ЄС
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