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Президент Латвії: росія воює, щоби знищити Україну або принаймні загарбати якомога більше територій

17.06.2024 / 10:12
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прогнозує, що друга міжнародна конференція з пошуку шляхів встановлення миру в Україні може відбутися через рік-два.

Про це він сказав у коментарі Укрінформу на полях Саміту миру в Швейцарії.

Зокрема, коментуючи припущення, які лунають у кулуарах Саміту миру в Швейцарії про те, що друга мирна конференція може відбутися вже восени цього року, Рінкевичс висловив думку, що процес може зайняти більше часу – рік-два.

Водночас він зауважив, що не став би робити припущень щодо строків скликання наступної мирної конференції. Наразі, за його словами, треба працювати над практичним втіленням у життя результатів цього, інавгураційного саміту.

«Це лише початок мирного політичного процесу. Я був би дуже обережним у твердженнях, що він буде просуватися дуже швидко. Я би сказав, що це може зайняти рік чи два», - сказав президент Латвії, але зауважив, що якщо всі будуть готові провести наступний саміт, то чому не зробити цього.

Він вважає, що великою мірою це залежатиме також від політичних процесів у багатьох країнах ЄС, НАТО та ООН.

Коментуючи маніпулятивні заяви російського очільника володимира путіна напередодні саміту, Рінкевичс зазначив, що, можливо, це було дуже добрим нагадуванням світовій спільноті про те, що росія бореться не за свої безпекові інтереси; вона воює, щоби знищити Україну або принаймні загарбати якомога більше територій.

«Я думаю, що такого роду «пропозиція» завдала більше шкоди, ніж користі російській федерації», - підкреслив президент Латвії.

Латвія, Рінкевичс
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