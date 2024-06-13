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Трамп розкритикував масштаби підтримки України

17.06.2024 / 14:21
Експрезидент США Дональд Трамп розкритикував масштаби підтримки України, при цьому перекрутивши факти, та заявив, що у разі перемоги одразу "вирішить питання" з цим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив у промові на передвиборчому заході у Детройті, організованому ініціативою Turning Point USA, фрагменти якої опублікували користувачі X (Twitter).

У своєму виступі Трамп розкритикував допомогу Україні, запити якої "ніколи не припиняються".

"Зеленський, можливо, найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів", – заявив експрезидент.

Трамп продовжив, що йому "подобається Зеленський" через те, як він вчинив під час скандалу, що спричинив першу спробу імпічменту Трампа, і після того знову повторив першу тезу.

"Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому і оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я вирішу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я вирішу питання з цим",  – заявив Дональд Трамп.

Зауважимо, Зеленський останній раз був у США в грудні 2023 року, а не "чотири дні тому", а фінансування на підтримку України у розмірі 61 млрд доларів було погоджене лише раз навесні 2024 року – у пакетному проєкті щодо фінансування на заходи нацбезпеки, схвалення якого у Конгресі розтяглося на довгі місяці через суперечки щодо заходів на кордоні з Мексикою.

Трамп
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