Салліван: Пропозиція путіна суперечить елементарному здоровому глузду

На другому пленарному засіданні в рамках Глобального саміту миру в Швейцарії в неділю Салліван наголосив на різниці між тим, що відбувається на вихідних у Швейцарії на Саміті, та з тим, що нещодавно заявив путін, "коли він виклав своє бачення миру".

"Він сказав, що Україна повинна не тільки віддати територію, яку росія зараз окупувала, але й Україна повинна залишити додаткові суверенні українські території, перш ніж росія почне переговори, і Україна повинна роззброїтися, щоб бути вразливою для російської агресії в майбутньому. Жодна відповідальна країна не може сказати, що це розумна основа для миру. Це суперечить Статуту ООН, це суперечить основам моралі, це суперечить елементарному здоровому глузду", - наголосив радник президента США.

Також він зазначив, що Саміт миру з точки зору США є важливим етапом на шляху до справедливого миру.

"Сполучені Штати Америки будуть гордо йти поруч з Україною цим шляхом, доки Україна не переможе і доки не запанує мир", - запевнив Салліван.