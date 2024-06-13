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Салліван: Пропозиція путіна суперечить елементарному здоровому глузду

17.06.2024 / 09:10
Радник з національної безпеки президента США Джейкоб Салліван прокоментував нещодавню заяву володимира путіна щодо умов для переговорів з Україною, сказавши, що "жодна відповідальна країна не може назвати, це розумною основою для миру".

На другому пленарному засіданні в рамках Глобального саміту миру в Швейцарії в неділю Салліван наголосив на різниці між тим, що відбувається на вихідних у Швейцарії на Саміті, та з тим, що нещодавно заявив путін, "коли він виклав своє бачення миру".

"Він сказав, що Україна повинна не тільки віддати територію, яку росія зараз окупувала, але й Україна повинна залишити додаткові суверенні українські території, перш ніж росія почне переговори, і Україна повинна роззброїтися, щоб бути вразливою для російської агресії в майбутньому. Жодна відповідальна країна не може сказати, що це розумна основа для миру. Це суперечить Статуту ООН, це суперечить основам моралі, це суперечить елементарному здоровому глузду", - наголосив радник президента США.

Також він зазначив, що Саміт миру з точки зору США є важливим етапом на шляху до справедливого миру.

"Сполучені Штати Америки будуть гордо йти поруч з Україною цим шляхом, доки Україна не переможе і доки не запанує мир", - запевнив Салліван.

Салліван
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