МЗС Туреччини: Існує ризик виходу війни за межі України

Про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав на Глобальному саміті миру у Швейцарії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Географічно ця війна може вийти за межі України. Ми вже спостерігаємо поглиблення розломів і посилення поляризації на глобальному рівні. Це все більше стає війною більше, ніж між Росією та Україною... Ця руйнівна звичайна війна має невід’ємний ризик залучення зброї масового знищення”, - сказав Хакан Фідан.

Міністр закордонних справ Туреччини наголосив на тому, що саміт є спробою уникнути вищезазначених ризиків і покласти край війні.

Він також нагадав про дипломатичні зусилля Туреччини припинити війну.

“Стамбульські переговори в березні 2022 року та Чорноморська зернова ініціатива стали ознаками того, що дипломатія та переговори дійсно можуть принести прогрес. Туреччина, як завжди, готова сприяти цьому процесу”, - сказав Хакан Фідан.

Турецький міністр висловив думку, що “саміт міг би бути більш орієнтованим на результат, якби в залі була присутня інша сторона конфлікту, Росія”.

Також він наголосив на тому, що Туреччина рішуче підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

“Наше бачення миру є реалістичним, інклюзивним і практичним. Ми прагнемо створити шлях для досягнення цієї мети”, - сказав Хакан Фідан.