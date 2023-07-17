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Салліван: США не відправлятимуть своїх військових в Україну

18.07.2023 / 11:14
США дотримуються своєї позиції щодо війни росії проти України, яка полягає у наданні допомоги без відправки своїх солдатів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю NBC News заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він нагадав, що ще на початку повномасштабної війни президент США Джо Байден окреслив американську позицію - його країна вживатиме сміливих заходів, щоб допомогти Україні захистити суверенітет, забезпечувати єдність Заходу і не допустить початку Третьої світової війни з росією.

За його словами, США дотримувалися цих трьох головних принципів. І з розвитком конфлікту допомога, яку надавали Україні, також розвивалася разом з ним. А Вашингтон попутно дізнавався, що можна передавати, а що ні.

"Я не можу сказати, що на думці у путіна (російського диктатора володимира путіна - ред.) Все, що я можу сказати, це те, що основна позиція США зводиться до одного чіткого пункту - ми збираємося підтримувати Україну без того, щоб американські чоботи і солдати билися б з російськими. І це залишиться константою", - додав Салліван.

Салліван
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