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У росії остаточно ліквідували пвк "вагнера", - ЗМІ

19.07.2023 / 11:14
У росії остаточно ліквідували неофіційне збройне формування пвк "вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Можемо пояснити".

Джерело видання, близьке до адміністрації президента, повідомило, що рішення про ліквідацію "вагнера" в росії - остаточне і прийняте особисто російським диктатором володимиром путіним.

"вагнерів у росії не буде - таке рішення головного. У молькіно їх теж не буде, там залишаться контрактники міноборони та бійці інших пвк", - сказав він.

Один із найманців пвк повідомив, що наразі триває процес поділу "вагнера". російська влада пропонує всім укласти контракти з міноборони.

За його словами, з тих, хто визначився - більшість вирішила піти у підпорядкування до міністра оборони сергія шойгу. А ветеран "вагнера", який понад п'ять років воює в пвк, заявив, що з пригожиним залишилися "найдосвідченіші його піхотинці, яких під крило міноборони ніхто брати не збирається".

Видання повідомляє, що в рф припинили набір у пвк "вагнера". Більшість телефонів компанії для вербування нових вояків недоступні. А більшість груп у соцмережі "ВКонтакті", присвячених "пвк вагнер", заблоковані на вимогу генпрокуратури.

Ще один ветеран пвк повідомив, що кілька сотень бійців "вагнера" вже перебувають у білорусі, але вони практично обеззброєні: "Вони справді здали техніку міноборони. Не всю, але відсотків 90 - точно".

вагнер
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