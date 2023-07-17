У Європарламенті закликали МКС видати ордер на арешт лукашенка

Про це йдеться в ухваленій у вівторок комітетом у закордонних справах Європарламенту доповіді про відносини ЄС з білоруссю.

Депутати заявили, що білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні у зв'язку з війною, та злочини, скоєні в Україні, в тому числі через роль білоруського режиму в незаконному вивезенні дітей.

Доповідь закликає інституції ЄС та держави-члени вжити всіх необхідних заходів на міжнародному рівні, щоб уможливити кримінальне переслідування білоруських політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид.

Депутати наголошують: оскільки Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженого з прав дитини марії львової-бєлової, то суду слід розглянути можливість видачі аналогічного ордера на арешт лукашенка.

Європарламентарі вважають, що Рада ЄС також повинна розширити список білоруських і російських осіб, на яких поширюються санкції ЄС, щоб обмеження поширювались на тих, хто причетний до примусової депортації українських дітей.