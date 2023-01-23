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Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти пвк "вагнер"

21.01.2023 / 13:07
Наступного тижня Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти російської приватної військової компанії "вагнер", яка допомагає російським військовим у війні в Україні.

Про це заявив високопоставлений представник адміністрації США, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Чиновник заявив, що Міністерство фінансів США визначить "вагнер" як транснаціональну злочинну організацію.

"У координації з цим визначенням, наступного тижня ми також введемо додаткові санкції проти "вагнер" і мережі її підтримки на кількох континентах. Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку становить "вагнер", в тому числі через його постійну серйозну злочинну діяльність", - заявив чиновник.

Оголошення "вагнера" транснаціональною злочинною організацією згідно з указом президента США заморожує будь-які американські активи "вагнера" і забороняє американцям надавати кошти, товари або послуги цій групі.

"Цими та іншими діями ми хочемо звернутися до будь-якої компанії, яка розглядає можливість надання підтримки "вагнеру", з наступним меседжем: "вагнер" - це злочинна організація, яка здійснює широкомасштабні звірства і порушення прав людини, і ми будемо невпинно працювати над тим, щоб ідентифікувати, підірвати, викрити і переслідувати тих, хто допомагає "вагнеру", - заявив чиновник.

Минулого місяця Білий дім заявив, що група "вагнера" прийняла партію зброї з Північної Кореї для підтримки російських військ в Україні, що свідчить про посилення ролі групи в цьому конфлікті.

вагнер
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