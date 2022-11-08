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Україну не можна примусити до переговорів з Росією, – генсек НАТО

08.11.2022 / 23:20
Україну не можна примусити до переговорів з Росією, – генсек НАТО
Україну не можна примусити погодитися на умови Росії для швидкого завершення війни, оскільки поступки лише розпалюватимуть амбіції країни-агресора та провокуватимуть Росію на нові атаки.

 

Україну не можна примусити погодитися на умови Росії для швидкого завершення війни, оскільки поступки лише розпалюватимуть амбіції країни-агресора та провокуватимуть Росію на нові атаки.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час Кліматичної конференції СОР27.

Якщо Україна прийме російські вимоги та погодиться з тим, що Росія може просуватися далі і захоплювати її території, це лише підвищить ризик того, що ворог атакуватиме знову і знову, – сказав Столтенберг.

Він зауважив, що війна Росії проти України розпочалася не у лютому 2022 року, а 2014-го, після окупації Криму та вторгнення на Схід України.

Поступки Росії будуть катастрофою

Та наголосив, що у випадку "якщо Росія зможе з використанням грубої військової сили досягти бажаного, це буде катастрофою не лише для України".

Це може бути небезпечно для всіх нас. Тому що це означатиме, що використання грубої сили є шляхом для досягнення політичних цілей та отримання контролю над сусідніми країнами, – зазначив Столтенберг.

За словами генсека, перед початком війни Росія заявила про амбіції не лише щодо України, а й стосовно НАТО та союзників.

Росія ставила умови й НАТО

Зокрема, Кремль вимагав, щоб Альянс припинив розширення та прийняття нових членів. Ще однією забаганкою кремля була вимога до НАТО вивести всі свої сили зі східної частини, що означало б поділ членів організації на "сорти".

Він продовжив свою промову тим, що саме Росія багато місяців блокувала українські порти. Саме росіяни крали зерно, що спричинило глобальні наслідки у контексті цін на енергетику та продовольство.



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