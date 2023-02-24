Politico: Салліван вважає малоймовірним застосування росією тактичної ядерної зброї в Україні

У Сполучених Штатах вважають, застосування росією тактичної ядерної зброї в Україні є малоймовірним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Згідно з джерелами видання, таку позицію озвучив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у розмові по відеозв'язку з групою експертів.

"Салліван сказав, що насправді немає побоювань, що російський диктатор володимир путін застосує стратегічні ядерні озброєння проти України чи західних союзників", - вказують журналісти.

Однак у публікації додають, що, за словами радника американського президента, "існують внутрішні побоювання, що Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї на українському полі бою, хоча наразі немає чітких ознак того, що це станеться найближчим часом".

Нагадаємо, у Пентагоні не бачать змін в позиції стратегічних ядерних сил рф після заяв кремлівського диктатора про призупинення участі у ДСНО.