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В росії на акціях протесту до річниці вторгнення в Україну було затримано 54 особи

25.02.2023 / 12:51
У 14 містах росії на акціях протесту до річниці повномасштабного вторгнення в Україну було затримано щонайменше 54 особи.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на правозахисне видання «ОВД-Инфо».

Найбільше затриманих у петербурзі – 18 осіб. Там до поліції забирали людей, які прийшли покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Ще 11 людей затримали в єкатеринбурзі, сімох - у москві, по четверо - у нижньому новгороді та барнаулі.

За даними «ОВД-Инфо», з 24 лютого 2022 року до 15 лютого 2023-го у росії зафіксовано 19 586 випадків затримань учасників антивоєнних акцій.

протести
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