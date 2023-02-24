В росії на акціях протесту до річниці вторгнення в Україну було затримано 54 особи

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на правозахисне видання «ОВД-Инфо».

Найбільше затриманих у петербурзі – 18 осіб. Там до поліції забирали людей, які прийшли покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Ще 11 людей затримали в єкатеринбурзі, сімох - у москві, по четверо - у нижньому новгороді та барнаулі.

За даними «ОВД-Инфо», з 24 лютого 2022 року до 15 лютого 2023-го у росії зафіксовано 19 586 випадків затримань учасників антивоєнних акцій.