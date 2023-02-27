Войти | Зарегистрироваться
12:03

вторник,
28 февраля
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Politico: росія має намір посилити свої кібератаки в Україні

27.02.2023 / 14:20
Протягом року повномасштабної війни з росією Україна успішно відбивала російські кібератаки. Але, за словами фахівців, зараз має відбутися нова фаза кібервійни, і Києву може виявитися важче відбивати атаки цього року.

Про це пише Politico, передає УНН.

Як пише ЗМІ, дві компанії, що займаються відстеженням кіберзагроз, попередили, що росія має намір посилити свої кібератаки в Україні.

Група аналізу кіберзагроз Google заявила минулого тижня, що у неї є “висока впевненість” у тому, що москва “посилить підривні та руйнівні атаки” у 2023 році, якщо війна “фундаментально” зміниться на користь України.

Аналітик у компанії Mandiant – фірми з кібербезпеки, що належить Google, Габбі Ронконе зазначає, що зараз настає нова фаза кібервійни росії проти України.

“Незважаючи на всі успіхи, яких домоглися у відбитті російських кібератак, російська військова розвідка дуже наполеглива. Ми просто готуємося до того, що буде далі, і сподіваємося, що зможемо допомогти”, — заявила експерт.

Відновлення кібератак може також поширити війну на регіони України, які росія не змогла захопити фізичною силою, поглибивши конфлікт, незважаючи на те, що Київ підкріплює армію новою зброєю від союзників по НАТО. Ба більше, удари можуть поширитися навіть на самих союзників по Альянсу.

Незважаючи на масивні російські кібератаки у 2022 році, Україна завадила багатьом із них, і змогла швидко зреагувати.

“Україна була краще підготовлена, більш стійка, більш підготовлена до того, щоб відновити й швидко запустити мережі, які були атаковані”, — заявив віцепрезидент Microsoft з безпеки та довіри клієнтів Том Берт.

Водночас у російських хакерів також був час на перепідготовку і перегляд своєї стратегії, на відміну від 2022 року, коли володимир путін вторгся в Україну.

“російські сили були попереджені про вторгнення на тому ж рівні, що й ті, хто не входив до найближчого оточення путіна… У них не було часу планувати — і вони думали, що війна все одно скоро закінчиться”, – зазначають експерти.

У наступні місяці російські хакери вдалися до атак, менш витончених і простіших у реалізації, таких як знищення даних і атаки типу “відмова в обслуговуванні”, які перевантажують сервери доти, доки вони не тимчасово виходять з ладу.

На думку генерального директора Національного центру кібербезпеки Великої Британії Кіарана Мартіна, атаки росіян були “імпровізованими, стрімкими і доволі небезпечними на українську інфраструктуру”.

Після низки невдач у російсько-українській війні, москва може також планувати більш гострі атаки. І в міру того, як росія все більше “заганяється в кут” у 2023 році вона менш стурбована тим, що кібератаки, зрештою, торкнуться країн за межами України і спонукають їх надати Києву додаткову військову підтримку.

Проте кіберзахист України вистояв проти натиску росії, який виявився набагато сильнішим.

Politico, кібератака
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
28 февраля
27 февраля
26 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.