Politico: росія має намір посилити свої кібератаки в Україні

Про це пише Politico, передає УНН.

Як пише ЗМІ, дві компанії, що займаються відстеженням кіберзагроз, попередили, що росія має намір посилити свої кібератаки в Україні.

Група аналізу кіберзагроз Google заявила минулого тижня, що у неї є “висока впевненість” у тому, що москва “посилить підривні та руйнівні атаки” у 2023 році, якщо війна “фундаментально” зміниться на користь України.

Аналітик у компанії Mandiant – фірми з кібербезпеки, що належить Google, Габбі Ронконе зазначає, що зараз настає нова фаза кібервійни росії проти України.

“Незважаючи на всі успіхи, яких домоглися у відбитті російських кібератак, російська військова розвідка дуже наполеглива. Ми просто готуємося до того, що буде далі, і сподіваємося, що зможемо допомогти”, — заявила експерт.

Відновлення кібератак може також поширити війну на регіони України, які росія не змогла захопити фізичною силою, поглибивши конфлікт, незважаючи на те, що Київ підкріплює армію новою зброєю від союзників по НАТО. Ба більше, удари можуть поширитися навіть на самих союзників по Альянсу.

Незважаючи на масивні російські кібератаки у 2022 році, Україна завадила багатьом із них, і змогла швидко зреагувати.

“Україна була краще підготовлена, більш стійка, більш підготовлена до того, щоб відновити й швидко запустити мережі, які були атаковані”, — заявив віцепрезидент Microsoft з безпеки та довіри клієнтів Том Берт.

Водночас у російських хакерів також був час на перепідготовку і перегляд своєї стратегії, на відміну від 2022 року, коли володимир путін вторгся в Україну.

“російські сили були попереджені про вторгнення на тому ж рівні, що й ті, хто не входив до найближчого оточення путіна… У них не було часу планувати — і вони думали, що війна все одно скоро закінчиться”, – зазначають експерти.

У наступні місяці російські хакери вдалися до атак, менш витончених і простіших у реалізації, таких як знищення даних і атаки типу “відмова в обслуговуванні”, які перевантажують сервери доти, доки вони не тимчасово виходять з ладу.

На думку генерального директора Національного центру кібербезпеки Великої Британії Кіарана Мартіна, атаки росіян були “імпровізованими, стрімкими і доволі небезпечними на українську інфраструктуру”.

Після низки невдач у російсько-українській війні, москва може також планувати більш гострі атаки. І в міру того, як росія все більше “заганяється в кут” у 2023 році вона менш стурбована тим, що кібератаки, зрештою, торкнуться країн за межами України і спонукають їх надати Києву додаткову військову підтримку.

Проте кіберзахист України вистояв проти натиску росії, який виявився набагато сильнішим.