путін: російського народу може не зберегтися - будуть московити, уральці та інші

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на диктатора в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

путін заявив, що Захід нібито має лише одну мету - розвалити російську федерацію. Водночас він допустив таку можливість.

диктатор вважає, що якщо росія розвалиться, то об'єднаного "русского народа" не буде.

"російського народу, якщо Заходу вдасться розвалити російську федерацію і встановити контроль над її уламками, може не зберегтися - будуть московити, уральці та інші", - сказав путін.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розвал росії буде найкращою гарантією безпеки для України та світу.