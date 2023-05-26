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Reuters: путін наказав посилити охорону кордону росії

29.05.2023 / 16:16
лідер країни-агресора рф володимир путін 28 травня наказав посилити охорону кордону, щоб забезпечити "швидке" переміщення російських військових і цивільних в українські регіони, які зараз окуповані москвою.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи з привітанням до прикордонної служби - підрозділу федеральної служби безпеки (фсб) росії з нагоди Дня прикордонника, путін зазначив, що їхнє завдання - "надійне прикриття" рубежів в районі зони бойових дій.

російський диктатор наголосив, що необхідно забезпечити швидке переміщення як військової, так і цивільної техніки, зброї та боєприпасів, вантажів, у тому числі продовольства, гуманітарної допомоги, будматеріалів, які відправляються на окуповані українські території.

Як пише видання, останніми тижнями зростає інтенсивність атак усередині росії, головним чином удари безпілотників по регіонах уздовж кордону, але все більше і вглиб країни, зокрема по нафтопроводу на північний захід від москви 27 травня.

Київ майже ніколи публічно не бере на себе відповідальність за атаки всередині росії та на підконтрольній росії території України, але заявляє, що знищення ворожої інфраструктури є підготовкою до запланованого контрнаступу.

Посилення охорони кордону в рф можливо пов’язано також з подіями у Бєлгородській області.

Так, 22 травня в мережі з'явилася інформація про те, що неросійські військові формування проводять певні дії в Бєлгородській області рф – у регіоні лунали вибухи. Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявляв, що легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Своєю чергою заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що учасниками подій у Бєлгородській області є російські патріоти, які хочуть змінити політичний режим у своїй державі.

Влада російського регіону запроваджувала "режим контртерористичної операції", але потім скасувала його. Крім того, за даними української розвідки, росіяни проводили термінову евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища, розташованого неподалік міста Грайворон.

Reuters, росія, путін
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