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Немає перемог на фронтах – тероризуй: Експерт назвав причину російських ракетних атак

29.05.2023 / 18:30
Метою російських ударів по Києву є терор цивільного населення.

Про це розповів військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в етері телемарафону Єдині новини.

«Терор – зброя слабких. Немає аргументів – тероризуй. Немає перемог на фронтах – тероризуй», – зазначив експерт.

Окрім того, частими атаками на столицю РФ хоче, щоб іноземні представники, які перебувають у Києві, повпливали на уряди своїх країн, щоб ті змусили Україну сісти за стіл переговорів з росіянами.

Ступак прогнозує, що такий терор з боку Росії буде продовжуватись все літо. Країна-агресор очікує, що українське населення втомиться і проситиме владу припинити війну.

Уночі 28 травня російські війська запустили для ударів по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе Shahed-136/131. Окупантами було випущено загалом 54 безпілотники, з них українські захисники знищили 52.

Ступак
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