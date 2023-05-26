The Telegraph: путін надзвичайно наляканий перспективою контрнаступу України

Про це, з посиланням на аналіз від колишнього командувача британських військ в Афганістані полковника Річарда Кемпа, пише The Telegraph.

На думку Кемпа, путін знає про слабкість та непевність військ держави-агресора, оскільки багато хто з військових рф не розуміють сенс війни та чого чекати надалі. російський диктатор хоче зламати моральний дух українських солдатів на лінії зіткнення та цивільних у тилу, тому останнім часом наказав посилити повітряні атаки на міста і селища, пише видання. Війська агресора хочуть вбивати мирне населення, руйнувати інфраструктуру, руйнувати економіку та перетворювати життя українців на жах, вважає Кемп.

"путін перебуває в паніці через очікуваний український контрнаступ, який, можливо, вже знаходиться на попередній стадії формування поля бою. Він не знає більше, ніж решта з нас, коли почнеться наступ, куди йому завдадуть удару і чи це вдасться. Він знає, що якщо контрнаступ досягне значних успіхів, його власні дні можуть бути злічені, і всередині кремля і між його найважливішими поплічниками відкриється величезна прірва", - заявив Кемп.

Також російський диктатор збільшив атаки на Україну через "безперервний" потік боєприпасів для підготовки контрнаступу, вважає військовий. Це ще одна причина збільшення частоти атак дронів на українські міста – виснаження протиповітряної оборони та зменшення запасів боєприпасів, які будуть необхідними у великих наступальних операціях: "Але спроби путіна залякати український народ і його лідерів просто не працюють", резюмує Кемп.