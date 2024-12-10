Войти | Зарегистрироваться
17:56

вторник,
10 декабря
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Експерт: Наразі достеменно не відомо, скільки російських військових перебувало у Сирії

10.12.2024 / 11:14
Наразі достеменно не відомо, скільки російських військових перебувало у Сирії. Ймовірно, мова про контингент кількістю декілька тисяч.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна військовий експерт Іван Ступак.

За словами експерта, наразі дійсно є побоювання, що російська федерація може перекинути з Сирії до України свою авіакомпоненту. Однак щодо кількості цих військ достеменно не відомо.

"Є таке побоювання. Дивіться, достеменних даних про те, що в Сирії знаходилося немає, але є такі дуже окремі цифри. Наприклад, по людях. Я бачив публікації про 2-4 тисячі, максимум згадувалося 7,5 тисячі людей - контингент рф в Сирії. Але ми пам'ятаємо, що на землі вони не працювали, вони працювали більше "високоточними ударами", "високоточною зброєю", - каже Ступак.

Він пояснив, що ті росіяни, які були у Сирії працювали в основному з повітря. Це пілоти, адже за відомою інформацією Сирія мала 20 літаків та десь 10 гелікоптерів.

"Тобто я припускаю, моє особисте припущення, що це саме така собі авіаційна компонента, яка поїде на українські фронти і підсилить рф. Тобто це не про штурмовиків. Хоча, можна їх одразу всіх штурмовиків відправити. Це для рф взагалі не проблема", - підкреслив експерт.

Він також звернув увагу на те, що, ймовірно, росія змогла домовитись з Туреччиною щодо коридору про переміщення своєї техніки. Але це дуже швидкий коридор, щоб можна було вивезти авіацію, гелікоптери.

"Не знаю, як там за комплекси С-300, С-400, як вони там вивезуть, не вивезуть", - підкреслив експерт.

росія, Ступак, Сирія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
10 декабря
9 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.