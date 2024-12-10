Програмне забезпечення Auterion вже використовується безпілотниками в Україні

Про це повідомляє Financial Times, передає Укрінформ.

«У загальному переході від пілотованих до безпілотних систем дуже важливо, щоб автономні системи могли взаємодіяти між собою», - сказав Лоренц Майєр, генеральний директор компанії Auterion, чиє програмне забезпечення вже використовується безпілотниками в Україні.

Операційна система Auterion дозволить «замовнику об'єднати всі дрони на загальній основі і інтегрувати різних виробників в загальну архітектуру», - сказав Майєр.

За словами Тімо Хааса, директора з цифрових технологій Rheinmetall, в Україні функціонує понад «двісті різних повітряних безпілотних систем», «військова підготовка є дуже дорогою і трудомісткою, а сумісність систем не гарантується».

«Розробка однорідної операційної системи забезпечить ефективне і масштабоване розгортання безпілотних систем», - додав він.

Auterion, разом з іншими компаніями, вже є частиною ініціативи Міністерства оборони США з розробки стандарту з відкритим вихідним кодом для автономних систем. Компанія сподівається, що її партнерство з Rheinmetall допоможе запровадити подібний підхід серед союзників по НАТО.

Якщо «кожна країна НАТО матиме свій власний стандарт зв'язку для безпілотників, НАТО не зможе воювати разом», - сказав Майєр.