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ВПО отримають пріоритетне право на житлові сертифікати за програмою єВідновлення

10.12.2024 / 09:10
Президент України Володимир Зеленський у понеділок підписав закон України №4114-IX від 4 грудня 2024 року про отримання внутрішніми переселенцями компенсації за програмою "єВідновлення" за знищене майно.

Внутрішньо переміщені особи, зокрема, отримають пріоритетне право на житлові сертифікати, за критеріями, визначеними Кабміном України. Крім того, закон передбачає можливість спрямування близько 15 млрд грн залишку бюджетних коштів на 2024 рік на програму "єВідновлення", повідомляє телеграм-канал Верховної Ради.

Нагадаємо, згідно із законом, на компенсацію за знищене житло насамперед можуть претендувати особи пенсійного віку; громадяни, які мають на утриманні дитину віком до 6 років, двох неповнолітніх дітей або дитину з інвалідністю, а також самотні батьки, які виховують дитину віком до 14 років, та особи з інвалідністю ІІІ групи.

ВПО, єВідновлення
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