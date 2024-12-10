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САП та НАБУ повідомили про підозру чинному та колишньому головам суду через великий хабар

10.12.2024 / 13:19
Чинному та колишньому головам Господарського суду Львівської області повідомлено про підозру у вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів неправомірної вигоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП та НАБУ.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про чинного голову суду Василя Артимовича та колишнього Михайла Юркевича.

"За дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру чинному та колишньому головам Господарського суду однієї з областей, яких викрили на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів США неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

"У межах досудового розслідування встановлено, що особи обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів. Детективами НАБУ та прокурорами САП задокументовано передачу частини неправомірної вигоди у розмірі 75 тис. дол. США", - зазначається в повідомленні.

НАБУ, САП
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