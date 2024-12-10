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Зеленський: Якщо Україна впаде, путін повернеться в Сирію, Африку та багато інших країн

10.12.2024 / 15:23
Країна-агресор росія зосередила в Україні майже 800 тисяч військових. Через це у Сирії впав режим Башара Асада.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський перед початком зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що режим Асада впав. Чому? Тому що там немає справжніх російських військ. Давайте будемо чесними. І не тільки через сили повстанців і тих, хто їх підтримує, а й тому, що там немає справжніх російських військ", – сказав Зеленський, оцінюючи ситуацію в Сирії.

За його словами, наразі майже 800 тисяч російських військ перебувають в Україні.

"Це означає, що вся армія великої псевдоімперії воює проти українського народу. Те ж саме відбувається і в Африці. Ми знаємо, що там були "вагнери", – додав президент.

На думку Зеленського, якщо Україна впаде, "путін повернеться в Сирію, Африку та багато інших країн". А для запобігання цьому має бути зрозумілий успіх усього світу в об'єднанні навколо України.

Асад, Зеленський
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