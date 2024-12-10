Виплати та надання безкоштовного газу: Нафтогаз попереджає про шахраїв

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Нафтогаз" наголошує, що жодних заявок на надання безоплатних послуг чи виплату коштів для оплати за газ компанія не збирає.

У таких публікаціях шахраї намагаються отримати персональні дані та кошти громадян.

Компанія закликає українців бути уважними та не переходити за підозрілими посиланнями.

Для отримання достовірної інформації слід довіряти лише офіційним джерелам, зокрема сайту та сторінкам Групи "Нафтогаз" у соціальних мережах.