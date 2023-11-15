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ISW: Напередодні виборов влада росії продовжує обмеження доступу громадян до Інтернету

19.11.2023 / 16:20
Уряд росії продовжує заходи щодо обмеження доступу громадян до Інтернету та посилення контролю над російським інформаційним простором, ймовірно, готуючись до президентських виборів 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Прем'єр-міністр росії михайло мішустін 17 листопада підписав постанову, яка дозволяє федеральній службі з нагляду у сфері зв'язку, інформатизації та ЗМІ (роскомнадзор) блокувати сайти, які публікують інформацію про способи обходу сайтів, заблокованих російським урядом.

"Постанова від 17 листопада, ймовірно, частково стосується контролю над російським інформаційним простором перед президентськими виборами 2024 року", - зазначили в ISW.

Раніше 17 жовтня держдума росії прийняла законопроект, згідно з яким агітаційні матеріали президента не можна показувати на сайтах, заборонених роскомнаглядом.

Нагадаємо, ще в серпні поточного року прессекретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що путіна переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.

Як стверджувало Reuters, диктатор вирішив балотуватися на березневих президентських виборах, які дозволять йому залишатись при владі як мінімум до 2030 року.

А пізніше з'явилась інформація, що путін затвердив поправки до закону про вибори президента, які ускладнять стеження за фальсифікаціями.

вибори, ISW, Інтернет
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